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Рубрика: Экономика

СМИ: В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дешевые игрушки из Китая, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в России. Об этом сказано в проекте распоряжения совета Евразийской экономической комиссии.

В России появится Центр психолого-педагогической экспертизы детской игрушки

"С первого июля этого года до конца 2022 года ЕЭК предлагает в качестве эксперимента допускать в Евразийский экономический союз продукцию лишь тех зарубежных продавцов, у которых есть документы, подтверждающие безопасность ввозимых товаров, - со ссылкой на источник пишут "Известия". - В списке изделий, которых коснутся эти требования, значатся куклы, игрушечные поезда и животные, наборы конструкторов, головоломки, музыкальные инструменты, мячи, электронные и настольные игры, а также краски и изделия для карнавалов".

В пресс-службе ЕЭК уточнили, окончательного решения по данному вопросу еще нет. Планируется, что новые правила помогут обеспечить безопасность продукции, а также выровнять конкурентные условия для всех поставщиков и производителей ЕАЭС.

Ранее сообщалось, что к 2024 году доля российской продукции на внутреннем рынке детских товаров должна достичь 35%, а их экспорт вырасти с прошлогодних 520 до 750 миллионов долларов. Такие параметры заложены в "дорожную карту" развития российской индустрии детских товаров, которая, несмотря на все сложности пандемии, вошла в число национальных приоритетов.

Индустрия детских товаров - это широкий спектр изделий от игр и игрушек до одежды, обуви, мебели, робототехники и всего того, что затрагивает интересы детей. За последние несколько лет рост экспорта этой категории товаров вырос на 19%, а внутренний рынок покорился уже на треть.

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