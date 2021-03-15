В Минсельхозе рассказали, что будет с ценами на сахар

По данным министерства, после подписания 16 декабря 2020 года соглашения с крупнейшими производителями и торговыми сетями о заморозке цен на сахар средние отпускные цены составляют около 36 рублей за кг. Эта стоимость как раз и была зафиксирована в соглашении.

"Все участники исполняют свои обязательства в полном объеме", - заключают в Минсельхозе.

С начала года к 10 марта цены производителей снизились на 1,5% до 35,9 рубля за кг. При этом соглашения подписали практически все производители сахара.

В новом сезоне удержать цены на сахар поможет расширение посевных площадей под сахарной свеклой - на 10-15% до 1,06 млн га. Урожай свеклы ожидается не менее 40 млн тонн. Из этого удастся произвести около 6 млн тонн сахара.

"Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", - заверили в Минсельхозе.

Напомним, сахар - самый подорожавший продукт по итогам прошлого года. И это лидерство он сохраняет. По данным Росстата, за год (февраль 2021 года к февралю 2020 года) он подорожал на 63,97%. Такой скачок вызвал возмущение президента России Владимира Путина. После этого правительство приняло ряд мер для стабилизации цен на сахар и другие продукты.