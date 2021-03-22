Врач рассказал о лечении постковидного синдромома

До четверти пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, сталкиваются с постковидным синдромом. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

"Затрудненное дыхание, слабость, изменение вкусовых ощущений - все это признаки данного синдрома, - пояснил медик в эфире радио Sputnik. - После перенесенного коронавируса люди могут достаточно долго страдать от его последствий разной степени тяжести".

Сейчас, когда число заболевших вирусом SARS-CoV-2 снижается, на первое место выходит лечение постковидного синдрома, отметил Водовозов. Врач посоветовал не пускать этот процесс на самотек, не заниматься самолечением, а обращаться за профессиональной помощью.

Ранее иммунолог рассказал об основных методах реабилитации после коронавируса. Она включает в себя комплекс действий: это и бассейн, и физкультура, и всевозможные восстанавливающие процедуры. Поскольку во время болезни истощается иммунитет, накапливается дефицит иммунных клеток, нужно помочь им восстановиться. При этом только наблюдения терапевта тут недостаточно. Каждый специалист - эндокринолог, кардиолог, гепатолог, невропатолог - должен помогать пациенту вернуть здоровье.