Режиссер "Джона Уика" снимет экранизацию игры Ghost of Tsushima

Игра Ghost of Tsushima получит экранизацию в виде полнометражного фильма. Об этом в официальном блоге PlayStation написал креативный директор студии-разработчика Sucker Punch Productions Нейт Фокс.

Режиссером киноадаптации назначен Чад Стахелски, известный по работе над франшизой "Джон Уик".

"Призрак Цусимы" - это боевик в открытом мире про средневековые разборки японцев и монголов. Игра вышла в 2020 году и была очень тепло встречена критиками и геймерами, получив множество различных наград, включая приз зрительских симпатий на The Game Awards (аналог "Оскара" в игровой индустрии).

Этим анонсом Sony подтвердила ранее намеченные планы по экранизации своих PlayStation-проектов. Сейчас уже готовится к выходу лента Uncharted с Томом Холландом, в производстве находится сериал по The Last of Us.