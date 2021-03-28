Уже через несколько дней наша страна восстанавливает регулярное международное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. И если, скажем, из Венесуэлы вряд ли стоит ожидать большого притока приезжих, то вот жители Таджикистана с нетерпением ждут, когда снова можно будет приезжать в Россию на заработки. Будем ли мы, открывая границы, защищаться от въезда людей, инфицированных коронавирусом, ведь новый всплеск заболеваемости не нужен никому?

Европейские страны такого рода барьеры применяют повсеместно уже в течение года. Время от времени правила меняют - в зависимости от того, атакует вирус или сдает позиции. Так, на фоне нынешних осложнений Германия со вчерашнего дня требует от въезжающих в страну отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, и сдать его нужно не ранее чем за 48 часов перед поездкой. Эстония, как и другие европейские страны, дифференцирует строгости в зависимости от эпидситуации в стране вылета: сейчас свободно можно приехать в страну лишь из шести государств Европы, в остальных случаях нужно провести в изоляции 10 дней. Чехия требует свежий отрицательный тест на "корону" от въезжающих из Польши, где сейчас обострение эпидситуации, с последующей пересдачей через пять дней. Собственно, в той или иной мере аналогичного порядка придерживаются и другие государства, разрешающие въезд иностранцам. В ОАЭ, например, прилетевшим прямо в аэропорту делают повторный тест на коронавирус (невзирая на наличие теста, сделанного перед вылетом), и до получения результата туристы обязаны оставаться в отеле, соблюдая карантин.

Что касается России, которая продолжает постепенно расширять перечень стран, в которые возобновляются регулярные полеты, у нас по-прежнему действуют меры эпидемического контроля, сообщили "РГ" в Роспотребнадзоре.

Российские туристы уже привыкли к порядку, согласно которому, вернувшись из зарубежной поездки, должны в течение трех дней сдать ПЦР-тест на коронавирус и, получив результат, в течение трех дней загрузить его на сайт госуслуг.

Что касается иностранцев, вылетая в Россию, они еще при посадке в самолет должны иметь медицинскую справку на русском или английском языках с отрицательным результатом теста на COVID-19, проведенного методом ПЦР. Допускается, что справка может быть оформлена на языке иностранного государства, но в этом случае к ней должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в российском консульстве. Тест, подобно тому, как это требуется и в большинстве других стран, нужно сдать не ранее чем за три дня до вылета.

Кроме того, для прилетающих из Великобритании и Северной Ирландии, а также для всех иностранцев, которые приезжают в нашу страну на длительное время и собираются работать, действует правило соблюдения двухнедельной изоляции сразу после прилета.

Кстати, как пояснили в Роспотребнадзоре, работники-иностранцы, которые проходят оформление через миграционный центр, получают в нем направление на исследования и по другим инфекционным заболеваниям. Если все в порядке, инфекции не выявлены, иностранные работники спокойно оформляют патент и приступают к трудовой деятельности.

Между тем, Таиланд с 1 июля 2021 года откроет Пхукет для вакцинированных туристов, сообщили в министерстве туризма и спорта страны.

Как поясняет Bloomberg, власти Таиланда рассчитывают протестировать открытие курортного острова, чтобы в случае успеха распространить эту практику и на другие туристические регионы страны, например, остров Самуи. Остальные курорты для туристов, прошедших вакцинацию, власти планируют открыть только с октября 2021 года.

Для въезда на Пхукет потребуется представить документ о вакцинации. В этом случае не нужно будет проходить карантин. Какой именно вакциной должен быть иммунизирован турист, издание не уточняет.

Ранее в Таиланде уже объявляли о поэтапном сокращении карантина для въезжающих в страну. С 1 апреля он должен быть сокращен с 14 до 10 дней. Кроме того, гостям, находящимся на карантине, должны разрешить посещать в специальных гостиницах бассейны и фитнес-залы. Также можно будет заказывать и покупать продукты питания из магазинов и ресторанов.

Стремление смягчить режим для туристов вполне объяснимо. Туристская отрасль играет значительную роль в экономике Таиланда. Только российский турпоток в эту страну в 2019 году составлял более 1,2 миллиона человек.

Однако для россиян пока ничего не меняется. Прямое авиасообщение с Таиландом не восстановлено. Потому, как пояснили "Российской газете" представители турбизнеса, туры в Таиланд еще не продаются.

До пандемии путешествия в Таиланд на неделю обходились примерно в 150 тысяч рублей на двоих.

У россиян это направление пользовалось особой популярностью во второй половине осени и зимой благодаря тропическому климату, очень теплому морю, экзотической пище и экскурсиям.

Между тем

Тем временем в России набирает обороты третий этап программы туристического кэшбека, стартовавший 18 марта. Только за первую неделю распродажи около 100 тысяч россиян купили туры по России и забронировали отели на сумму 2,5 млрд рублей, сообщили в Ростуризме. Программа туристического кэшбека для молодежи может быть запущена уже этим летом, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Цитата

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер правительства России:

"Сейчас формируется программа поддержки школьного и молодежного туризма с частичной компенсацией затрат на приобретение туристических путевок для поездок по России. Начало ее реализации запланировано на летний период уже в этом году".