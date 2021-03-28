Названы победители Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения

Российская Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила свою IX премию.

Триумфатором стал сериал "Чики", победивший в пяти номинациях. Четырежды отличился "Перевал Дятлова", трижды - "Зулейха открывает глаза".

Полный список победителей:

Лучший сериал (5-24 серии) - "Чики"

Лучший сериал (более 24 серий) - "257 причин, чтобы жить"

Лучший мини-сериал - "Мёртвые души"

Лучший комедийный сериал - "Беспринципные" и "#СИДЯДОМА"

Лучший полнометражный фильм - "Серебряные коньки"

Лучший анимационный сериал - "Три кота"

Лучший актер сериала - Петр Федоров ("Перевал Дятлова")

Лучшая актриса сериала - Чулпан Хаматова ("Зулейха открывает глаза")

Лучший актер второго плана в сериале - Тимофей Трибунцев ("Мёртвые души")

Лучшая актриса второго плана в сериале - Татьяна Догилева ("Обычная женщина 2")

Лучшая режиссерская работа - "Чики"

Лучшая сценарная работа - "Зулейха открывает глаза" и "Перевал Дятлова"

Лучшая операторская работа - "Чики"

Лучшая работа звукорежиссера - "Перевал Дятлова"

Лучшая работа режиссера монтажа - "Шерлок в России"

Лучшая работа художника по гриму - "Зулейха открывает глаза"

Лучшая работа художника по костюмам - "Грозный"

Лучшая работа художника-постановщика - "Грозный"

Лучшие визуальные эффекты - "Перевал Дятлова"

Лучшая оригинальная музыка к сериалу - "Чики"

Лучшая работа кастинг-директора - "Чики"

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