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30.03.2021 11:00
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден из тюрьмы

Текст: Яна Шамаева
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Осужденного за взятки при строительстве мостов через реки Кама и Буй экс-главу Удмуртии Александра Соловьева отпустили на свободу. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСИН России сообщает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС
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18 марта Завьяловский районный суд удовлетворил ходатайство Соловьева и освободил его от тюремного заключения в связи с болезнью.

Напомним, Соловьева арестовали 4 апреля 2017 года. Изначально он признавал свою вину, начал сотрудничать со следствием и давать показания против других фигурантов дела. Благодаря этому, а также по состоянию здоровья его отправили под домашний арест.

В январе 2020 года во время очередного судебного заседания экс-глава Удмуртии заявил о своей невиновности, хотя тогда же начальник отдела государственных обвинителей Дмитрий Походин раскрыл все эпизоды получения им денег. Перед началом оглашения приговора гособвинение запросило для экс-главы Удмуртии 13 лет тюрьмы и штраф в 280 миллионов рублей.

14 октября 2020 года Завьяловский районный суд приговорил экс-главу Удмуртии к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в 275 миллионов рублей. С учетом 3,5 лет, которые Соловьев провел в СИЗО и под домашним арестом, в тюрьме он должен был пробыть 6,5 лет.

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