Путин предложил расширить программу реабилитации работников в санаториях

Тяжело переболевшие коронавирусом работники должны получать льготные путевки в санатории. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Инициативу он озвучил в рамках подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

"Предлагаю подумать о расширении льготного лечения и реабилитации работников в профсоюзных и корпоративных санаториях и домах отдыха, - сказал глава государства. - Прежде всего такие путевки должны предоставляться людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, имели серьезные осложнения".

По его оценке, у профсоюзов сохранилась большая сеть таких учреждений.

В целом нужно "предметно заниматься укреплением здоровья работников", считает президент. "Это касается и проведения профилактических осмотров, и поддержки массового спорта", - уточнил Путин.