Мясников предсказал "двадцать пятую волну" COVID-19 в России

Людям придется свыкнуться с мыслью о том, что COVID-19 будет циркулировать в обществе постоянно. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE".

"Будет и третья, и четвертая, и пятая, и двадцать пятая", - считает врач. По его словам, россиянам, скорее всего, придется делать прививку раз в один-два года.

Ранее замглавы Минздрава Татьяна Семенова заявила о возможности третьей волны заболеваемости в России. По ее словам, вторая волна, начавшаяся в конце прошлого года, захватила и начало 2021 года.

В свою очередь руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский усомнился в ее прогнозе, отметив, что в стране очень быстро растет "иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации". По его словам, 40% москвичей уже имеют антитела, к маю эта цифра может увеличиться до 60%.

"А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - добавил академик.