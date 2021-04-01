Россия готова выпускать вакцину для животных в промышленных масштабах

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") готов начать производство вакцины "Карнивак-Ков" в промышленных масштабах, сообщили в ведомстве.

При наличии спроса производственные мощности ВНИИЗЖ позволят выпускать около 10 тысяч доз в сутки, уточнили в Россельхознадзоре.

Вчера стало известно о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина против COVID-19 для животных - "Карнивак-Ков". Доклинические исследования вакцины начались в августе 2020 года. Они проводились на норках, кошках, собаках и хорьках - по 130 животных каждого вида. Результаты исследований показали эффективность и безопасность препарата. Уже в октябре прошлого года стали проводиться клинические испытания вакцины на целевых животных в условиях промышленного содержания. Осенью было вакцинировано более 200 пушных зверей, кошек и собак.

Уже сейчас любой желающий может заказать вакцину у разработчика. Стоимость комплекта вакцины (она двукратная) составляет 600 рублей. Прививать можно как домашних, так и сельхозживотных. В последних случаях дозу определит ветеринар. Особых требований к подготовке здоровых животных к вакцинации не требуется. При ее проведении необходимо соблюдать общие правила асептики, уточнили в институте. Разве что не стоит прививать беременных животных и животных в первый месяц после родов, животных, не достигших двухмесячного возраста, а также клинически больных. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев.

По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.