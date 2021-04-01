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01.04.2021 06:32
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали сроки окончания в стране эпидемии COVID-19

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Эпидемия коронавируса в России может закончиться к августу. К этому сроку у многих уже будет иммунитет, а из-за сезонности вируса число случаев заражения COVID-19 может снизиться. Об этом рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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"Летом будет значительное уменьшение заболеваемости, - приводит пояснения эксперта РИА Новости. - Случаи заболевания еще возможны, но это уже будет не настолько существенно в масштабах страны".

Ранее в ведомстве сообщили, что местные власти могут снимать коронавирусные ограничения в регионах. Эпидемиологическая ситуация, которая сейчас наблюдается в России, позволяет это делать, считает заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина. По ее словам, в России намного лучше ситуация с распространением инфекции, чем в других странах.

Общество Здоровье Общество Наука Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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