В России ввели минимальные цены на сигареты

Она рассчитывается на основе минимальной ставки акциза за 1 тыс. штук сигарет и папирос, ставки НДС и повышающего коэффициента 1,4.

Ранее минимальная цена на табачную продукцию рассчитывалась, наоборот, от максимальной розничной цены - она составляла 75% от максимальной.

Устанавливая минимальную цену, государство борется с нелегальной продукцией. Вся продукция, которая будет дешевле минимальной цены, автоматически будет считаться нелегальной. Сейчас на рынке присутствуют сигареты и по 60 рублей за пачку.

Установление минимальной цены не приведёт к подорожанию сигарет - практически вся легальная продукция и так стоила дороже 107 рублей. На цену влияют акцизы. А они в 2021 году выросли на 20%. В результате средняя стоимость пачки сигарет вырастет в 2021 году со 120 до 140 рублей, оценивали ранее в Минфине.