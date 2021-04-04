Вакцина "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения COVID-19

Облегченная версия вакцины "Спутник V" - "Спутник лайт" вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, если "лайтовую" версию вакцины использовать отдельно без введения второй прививки, то это дает "возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60".

Напомним, что вакцина "Спутник Лайт" является однокомпонентной версией "Спутника V". "Спутник Лайт" и 29 марта была зарегистрирована Минздравом РФ.

"Лайтовая" вакцина построена на аденовирусе 26-го типа и для выработки иммунитета к коронавирусу достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию, так как не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.