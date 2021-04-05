В Москве завершился набор добровольцев исследования вакцины "Спутник Лайт"

В Москве завершился набор добровольцев для участия в клиническом исследовании вакцины "Спутник Лайт". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы завершили набор добровольцев для участия в исследовании вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". В международном исследовании из шести тысяч добровольцев половина приходится на Москву - необходимые три тысячи человек в столице уже набраны. Они все прошли предварительный осмотр и получили инъекцию. Исследование проходит на базе 10 городских поликлиник. Предполагается, что "Спутник Лайт" в первую очередь будет использоваться для вакцинации переболевших. Также в Москве сейчас проходят доклинические исследования назальной формы вакцины от коронавируса и к концу лета в Москве могут начаться клинические исследования этого препарата", - рассказала вице-мэр.

Вакцина "Спутник Лайт" уже прошла начальные этапы испытаний. Препарат переносится организмом как обычная прививка. Он не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно.

В исследовании применяются все цифровые наработки, положительно зарекомендовавшие себя при работе над вакциной "Спутник V": электронные протоколы осмотра, мобильное приложение "Дневник добровольца" и телемедицинский центр.

В Москве проходит вакцинация от коронавируса препаратом "Спутник V". Бесплатно сделать прививку от коронавируса может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Их график опубликован на сайте. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.