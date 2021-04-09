Эксперт рассказал, когда перестанут дорожать майонез и соусы

Коррекция цен на майонез и соусы должна была случиться давно и вызвана ростом стоимости сырья - в целом оно подорожало в полтора раза за последний год, пояснил "РГ" исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По его словам, оптовые цены на масло привязаны к стоимости сырья, которое составляет больше 95% в себестоимости производства. Соответственно, те продукты, которые используют в своем составе подсолнечное масло (а в майонезе его 67% в среднем), не могли не подорожать. Также подорожали многие другие ингредиенты - например, упаковка. Однако до сих пор производители сдерживали рост отпускных цен.

Сейчас производители получают от государства компенсацию за сдерживание цен на полках магазинов (не более 110 рублей за литр). На производство бутилированного масла для розницы из резервного фонда им выделяется 10 рублей на литр. Но это только частично компенсирует возросшие затраты производителей масла, ведь на полку отправляется только около 25% всего объема, говорит Мальцев.

Сейчас мировые цены на масло немного просели. Это и возможное укрепление рубля позволит стабилизировать оптовые цены на подсолнечное масло внутри страны.

Окончательно ситуация с ценами на масло и продукты с ним должна стабилизироваться с началом сезона, то есть с сентября, считает эксперт. Тогда заработает плавающая экспортная пошлина на подсолнечное масло. С 1 июня будет повышена пошлина на семечку (с 30% до 50%). К тому же будут увеличены площади под подсолнечник.

"В новом сезоне принятые меры позволят обеспечить доступный уровень цен и готовой продукции, и оптовых цен", - считает Михаил Мальцев.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных компаниях сообщил о намерениях производителей повысить цены на майонез и соусы на 10% в связи с ростом цен на подсолнечное масло, упаковку, бензин.