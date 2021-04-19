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19.04.2021 10:38
Рубрика: Общество

В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19

Текст: Василий Кошкин

В России зарегистрировали первый экспресс-тест, позволяющий выявлять вируснейтрализующие антитела после вакцинации от коронавируса. Анализ будет занимать пятнадцать минут, достоверность результатов - 96 процентов, сообщает РБК.

Фото: РИА Новости
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Пройти тестирование можно будет в домашних условиях. В комплект входит спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биологического образца.

Экспресс-тест разработали компании "Рапид БИО" и "Авивир". Создатели отмечают, что тест полезен как перед вациной, так и после. Он позволяет контролировать образование иммунного ответа, также улавливает устойчивые антитела IgG, возникшие после болезни.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Сейчас желающих прививают преимущественно вакциной "Спутник V", которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ.

Кроме того, в России зарегистрированы еще две вакцины - "ЭпиВакКорона" (разработчик - новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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