Минпромторг назвал возможные сроки регистрации вакцины "Спутник Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" может быть зарегистрирована в России в мае, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Я думаю, что к концу года можно будет выйти на объемы производства более 30 млн доз в месяц", -добавил министр, сообщает ТАСС.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения, разрешение на его клинические исследования Минздрав выдал в январе.

Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что "облегченный" вариант "Спутника V" вдвое снижает риск заражения коронавирусной инфекцией.