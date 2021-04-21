Названы возможные сроки начала исследований "Спутника V" на детях

По его словам, ученые накопили большой опыт использования вакцины от коронавируса. Препарат уже получили более 10 миллионов россиян и жителей других стран.

"Сегодня завтра можем написать заключительный отчет и в течение двух-трех недель, максимум месяца, перейти к исследованию "Спутника V" на детском населении, по крайней мере на старших возрастных группах 14-17 лет", - заявил ученый.

Гинцбург добавил, что к ноябрю необходимо провакцинировать около 70% россиян.

"Когда говорят 70% - не говорят, это включая детей или нет. Мне бы хотелось, чтобы включали. Хотя будет вопрос, готовы ли мы прививать детское население, а для этого нужно провести клинические исследования", - отметил глава Центра имени Гамалеи, подчеркнув, что регулировать процесс вакцинации детей будет Минздрав.

Сейчас вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 60 странах с общим населением свыше трех миллиардов человек, что составляет 40% населения планеты. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат от коронавируса занимает второе место в мире.

Согласно последним исследованиям, эффективность вакцины "Спутник V" составляет 97,6%.