Пять вопросов о второй вакцине против COVID-19

В "Российской газете" прошла "горячая линия" по вакцинации против COVID-19: на вопросы читателей отвечали авторитетные эксперты - замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная и руководитель НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора Александр Семенов. Напомним, именно в Центре "Вектор" была разработана вакцина "ЭпиВакКорона", поэтому у наших читателей была уникальная возможность задать вопросы специалистам, которые знают этот препарат лучше всех. Для публикации в "РГ" - Неделе мы выбрали вопросы, которые повторялись чаще всего. А полную версию "горячей линии" опубликуем в одном из ближайших ежедневных номеров "РГ".

Перед прививкой врач проверяет состояние здоровья пациента. Фото: EPA

Почему про "ЭпиВакКорону" говорят, что это самая безопасная вакцина?

Говорить "самая безопасная" не вполне корректно. Все три вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные в России, эффективны и безопасны. При этом "ЭпиВакКорона" действительно отличается тем, что она полностью ареактогенная, то есть действует мягко, и после ее введения практически не бывает неприятных побочных реакций - ощущения простуды, ломоты и головной боли, высокой температуры и т.д. Те, кто привился этой вакциной (а таких сейчас уже более 20 тысяч), отмечали в единичных случаях ощущение легкой тяжести в руке в месте укола - и больше ничего. Отсутствие поствакцинальных явлений связано с составом вакцины: она полностью синтетическая, не содержит компонентов настоящего вируса SARS-CoV-2, а включает созданные путем химического синтеза фрагменты антигена коронавируса. Эта вакцина практически не вызывает аллергических реакций (это подтвердили клинические исследования). Поэтому она подходит людям с хроническими и аллергическими заболеваниями.

Из чего состоит вакцина?

Действующее вещество, которое и заставляет организм начать вырабатывать антитела к коронавирусу, - это три искусственных фрагмента (эпитопа) ключевого антигена коронавируса, отвечающего за проникновение в клетки организма человека. Эпитопы в "ЭпиВакКороне" - это белки, копирующие определенные крошечные фрагменты белка S коронавируса. Ученые выбрали для копирования те участки генома, которые "отвечают" за образование необходимых антител, включая и вируснейтрализующие, которые эффективно обезвреживают вирус. При этом другие, менее значимые антитела не вырабатываются, и нагрузка на иммунную систему минимальна. Поэтому вакцину можно применять и у людей с ослабленным иммунитетом.

Кроме пептидов вакцина содержит вспомогательные вещества:

алюминия гидроксид;

калия дигидрофосфат;

калия хлорид;

натрия гидрофосфата додекагидрат;

натрия хлорид;

вода для инъекций.

Никаких токсичных или потенциально небезопасных компонентов в ней нет.

Как проверить уровень антител после вакцинации "ЭпиВакКороной"?

Для создания "ЭпиВакКороны" использовалась новая технологическая платформа пептидных вакцин, поэтому понадобился новый подход к определению поствакцинального иммунитета. Центр "Вектор" создал специальные тест-системы как для оценки гуморального (антительного), так и клеточного вирусспецифического иммунного ответа.

При вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S коронавируса, которые являются самыми значимыми в жизненном цикле вируса. При этом иммунная система не обременяется выработкой других, менее значимых антител.

Большинство коммерческих тестов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам белка S, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки "ЭпиВакКороной". Поэтому такие тест-системы, как правило, не определяют антитела у тех, кто сделал прививку "ЭпиВакКороной".

Поэтому для оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины иммунитета необходимо использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор". Эти тесты были разработаны в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. Такие ИФА тест-системы поставляются во все регионы, где проводится иммунизация населения "ЭпиВакКороной".

При каких хронических заболеваниях вакцина противопоказана?

Противопоказаний к применению "ЭпиВакКороны" немного.

Ее нельзя применять, если у человека гиперчувствительность (аллергия) к компонентам препарата (в частности, к гидроокиси алюминия); если ранее была тяжелая реакция или поствакцинальное осложнение при предыдущей вакцинации; в случае тяжелых аллергических заболеваний, первичного иммунодефицита, злокачественных новообразованиях.

Не разрешено вакцинироваться беременным и кормящим мамам. Кроме того, пока не проведены исследования вакцины с участием детей, поэтому прививки сейчас получают только взрослые старше 18 лет.

Временный отвод от прививки делается в случае острого инфекционного заболевания или при обострении хронического недуга. Прививки проводят не ранее чем через месяц после выздоровления или ремиссии. Если речь о нетяжелых инфекциях - например, легкой ОРВИ, кишечной инфекции, прививку проводят после нормализации температуры.

Перед вакцинацией врач обязательно расспрашивает пациента о его хронических заболеваниях, аллергических реакциях и т.д. Решение о прививке принимается по результатам осмотра.

Можно ли делать прививку от коронавируса тем, кто планирует родить ребенка? Через какое время после вакцинации женщине можно беременеть?

Прививка защитит женщину от заражения и тяжелого течения COVID-19. Тем не менее при планировании беременности в поствакцинальный период нужно быть осторожной, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Поскольку соответствующих исследований (как влияет вакцинация на репродуктивную функцию) не проводилось, лучше отложить возможную беременность на несколько месяцев.