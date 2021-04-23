Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

Сегодня президент работает в Кремле. Владимир Путин выслушает доклады по борьбе с коронавирусом - о вакцинации и эпидемиологической ситуации в регионах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В середине дня президента пробрифингуют по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова", - заявил Песков. "Доложат, как обстоят дела с вакцинацией и в целом по регионам как эпидемиологическая обстановка развивается и так далее", - уточнил он.

Также в первой половине дня Путин проведет два международных телефонных разговора. И еще у него запланирован ряд непубличных встреч.