Вакцинация от COVID-19 началась в торговых центрах на выездах из Москвы

Она рассказала: "Впереди майские праздники, в эти дни многие традиционно выезжают на дачу, по пути заезжая в торговые центры на выездах из города. В четырех таких центрах сегодня начали работу выездные бригады вакцинации от коронавируса. В течение недели часто может не хватать времени для посещения пункта вакцинации. Торговые центры, в которых теперь можно сделать прививку, расположены на ключевых вылетных магистралях, ведущих к точкам концентраций дачных товариществ. Надеемся, что теперь сделать прививку будет удобно еще большему количеству человек. Пройти вакцинацию там можно, заехав по пути на дачу за продуктами, садоводческими или строительными товарами. Это первые торговые центры, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные за городом. В перспективе ближайших одной-двух недель их количество будет увеличено", - рассказала вице-мэр.

С 23 апреля сделать прививку от коронавируса можно в торговом комплексе "Садовод" (14-ый км МКАД ул. Верхние поля), гипермаркете "Глобус" (п. Сосенское, пос. Коммунарка, ул. Александры Монаховой, д. 61 с. 1), в торгово-развлекательном центре "МЕГА Теплый Стан" (Калужское шоссе, 21-й километр) и в "Леруа Мерлен" (с. Юдино, д. 55д).

Бесплатно сделать прививку от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады. Их график опубликован на сайте www.mos.ru.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.