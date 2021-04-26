Мурашко: В ковидных стационарах находятся почти 110 тысяч человек

В российских стационарах находятся около 110 тысяч пациентов с коронавирусом, порядка 310 тысяч человек получают помощь в связи с этим заболеванием, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"2020-й год внес серьезные изменения в прядок оказания медицинской помощи, пока мы еще не вернулись полностью к обычному нашему режиму", - сказал он в понедельник на заседании Совета законодателей РФ.

"Более 310 тысяч сегодня получают медицинскую помощь по вопросам ковида и подозрения на новую коронавирусную инфекцию. Почти 110 тысяч человек сейчас находятся на стационарном лечении", - сообщил глава Минздрава.

При этом пять регионов близки к победе над COVID-19, добавил он.