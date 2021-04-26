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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор порекомендовал провести майские праздники на даче

Майские праздники лучше всего провести за городом или на даче в кругу семьи. Это хорошее решение в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, считают в Роспотребнадзоре.

Фото: iStock
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Прогулки и общение с семьей на открытом воздухе не несут значительного риска заражения, пишет РИА Новости, ссылаясь на ведомство. Однако большое скопление людей даже вне помещений, а также многократное посещение гостей являются нежелательным и потенциально опасным на фоне пандемии COVID-19.

В Роспотребнадзоре предложили подумать об ограничении контактов. А если все же есть желание пригласить гостей, то важно не забывать о масках. Подчеркивается, что маску нужно носить и во всех общественных местах, особенно там, где сложно соблюдать социальную дистанцию: в магазинах и в общественном транспорте.

Напомним, Владимир Путин в ответ на просьбу главы Роспотребнадзора Анны Поповой согласился объединить майские праздники и сделать дни между ними нерабочими. По ее словам, "это было бы очень значимым решением для того, чтобы дальнейший эпидемиологический этап был более стабилен". Накануне президент подписал указ, согласно которому майские выходные продлятся десять дней - с 1 по 10 мая включительно.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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