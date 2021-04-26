В Роспотребнадзоре рассказали об использовании защитных масок в жару

Риск получить тепловой удар из-за ношения защитной маски очень мал. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может", - цитирует РИА Новости специалистов. В сильную жару для обеспечения нормального теплообмена важно оставлять открытыми другие участки тела, а голову необходимо защищать от солнца легким головным убором.

В ведомстве подчеркнули, что в жаркую погоду маски нужно менять чаще, так как они быстрее становятся влажными. Также летом лучше отказаться от использования масок темного цвета.

Ранее сообщалось, что весной, в период цветения растений и деревьев, маски могут помочь аллергикам. По словам кандидата медицинских наук Владимира Бекетова, маска задерживает пыльцу. "Если у вас есть проблемы с поллинозом, риск аллергических реакций на пыльцу, то маска вам поможет в большей степени справиться именно с аллергическим компонентом", - отметил специалист.