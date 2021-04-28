Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опроверг сообщения о начале третьей волны COVID-19 в России.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальные данные сообщило о начале в России третьей волны коронавируса. СМИ связало это с тем, что россияне больше не боятся заразиться.

"О начале третьей волны COVID-19 в России говорить на данный момент времени абсолютно неверно - эпидемиологическая ситуация на сегодняшний день остается стабильной и находится под полным контролем оперштаба", - цитирует сообщение штаба ТАСС.

В штабе напомнили, что вся официальная статистика по заболеваемости COVID-19 публикуется ежедневно.

Сообщения Bloomberg опроверг и заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, можно говорить лишь о подъеме заболеваемости, который связан несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации.

"Еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", - отметил эпидемиолог.