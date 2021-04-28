В гражданский оборот в РФ введено почти 1,3 млн доз "ЭпиВакКороны"

Почти 1,3 млн доз вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" введено в гражданский оборот, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. А всего произведено по состоянию на 26 апреля 2021 года 1 833 230 доз вакцины.

Данную вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в две-три недели. Как сообщает стопкоронавирус.рф, продолжаются исследования с участием 3000 добровольцев старше 18 лет. Цель: получение дополнительных данных о безопасности и эффективности вакцины, а также о характере наиболее частых нежелательных реакций. По состоянию на 17.03.2021 все добровольцы во всех 8 клинических базах прошли визит 9 - 42 дня после 1-ой вакцинации (или 21 день второй вакцинации).