Россиянам отменили тесты на коронавирус при возвращении из Абхазии

Российским туристам не нужно будет проходить двойное тестирование на COVID-19 при возвращении из Абхазии. Об измененных правилах въезда в страну сообщила в эфире телеканала "Россия-24" главный санитарный врач России Анна Попова.

"Если человек три или два раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет, - отметила глава Роспотребнадзора. - Здесь все остается, как прежде".

Она также отметила, что сейчас не наблюдается роста случаев заболеваемости коронавирусом, и решение об упрощении правил въезда не отразится на эпидемиологической обстановке.

Аналогичные изменения касаются и тех, кто возвращается из Южной Осетии.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство, требование о сдаче ПЦР-теста для туристов, которые возвращаются из Абхазии и Южной Осетии, прекратит свое действие 1 мая.