Мурашко: Четверть переболевших COVID нуждаются в наблюдении врачей

Различные осложнения после коронавируса, требующие медицинского наблюдения, развиваются у 25% перенесших COVID-19, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

"До 25% людей, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения", - сказал он.

При этом до 10% вылечившихся от коронавируса впоследствии нуждаются в госпитализации для лечения уже неинфекционных заболеваний, добавил министр.

Михаил Мурашко также оценил ситуацию с коронавирусом в России. По его данным, под наблюдением медиков сейчас находятся более 300 тыс. пациентов.