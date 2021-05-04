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04.05.2021 14:00
Рубрика: Общество

Врач назвала простой способ восстановления организма после COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Как правило переболевшие коронавирусной инфекцией люди быстро утомляются и нуждаются в программах реабилитации организма.

Фото: Олеся Курпяева
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По словам врача-кардиолога и академика РАН Елены Голуховой, как любая пневмония, излечение от COVID-19 - это тяжелый процесс, которому необходимо уделять должное внимание.

- Есть клиники реабилитации, есть специальные устройства, которые направлены на ликвидацию последствий дыхательной недостаточности, когда человек перенес тяжелую пневмонию, даже не связанную с коронавирусной инфекцией, - рассказала врач KP.RU.

Одним из наиболее распространенных способов реабилитации - это поправить свое здоровье и отдохнуть в санаториях. Свежий воздух, правильное и сбалансированное питание, а также солнце и специальные процедуры по восстановлению дыхательной, нервной и иммунной системы помогут взбодриться и укрепить организм.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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