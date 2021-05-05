Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом "ЭпиВакКорона" вырабатываются у более чем 90 процентов привитых. Об этом 5 мая рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков в официальном Instagram Роспотребнадзора.

Эксперт пояснил, что вакцина "Вектора" преимущественно защищает от тяжелых форм заболевания, то есть - обеспечивает 100% защиту легких от поражения. Она более легкая, чем другие вакцины, практически без побочных эффектов, также доказана ее безопасность для пожилых людей. Но для того, чтобы достичь полного иммунного ответа, потребуется несколько этапов ее введения. Сейчас рассматривается вопрос о неоднократной ревакцинации.

"От этого напрямую зависит количество антител", - пояснил Рыжиков. Он уточнил, что ведутся клинические испытания, подтверждающие эффективность и безопасность многократной ревакцинации людей "ЭпиВакКороной". При этом результат уже подтвержден на животных. Прирост антител после трехкратного введения вакцины обнаружен у приматов, хомяков, хорьков и морских свинок.