Новости

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о сильном ветре в четверг 13:02
Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию 12:57
Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор 12:52
Подлодки КНР получили возможность поражать всю территорию США 12:48
Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети 12:41
Австрия опередит ЕС с введением цифрового "зеленого паспорта" 12:31
В Минске дело Тихановского и его сообщников направлено в суд 12:21
Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников 12:13
Во Франции десятки людей могут получить третью дозу вакцины от коронавируса 12:12
Делегация Индии на G7 ушла на самоизоляцию из-за двух случаев COVID-19 12:11
Мишустин ввел новые меры бюджетной дисциплины 12:04
СМИ: Олимпиада в Токио может не состояться из-за коронавируса 11:57
В МИД РФ выразили соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике 11:54
Диагональные пешеходные переходы в Москве отметят пунктиром 11:49
Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона" 11:48
Оперштаб: Еще 1 785 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:46
Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве 11:36
Парламенту Болгарии не удалось сформировать правительство 11:19
NVIDIA покажет две новые флагманские видеокарты 31 мая 11:07
Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде 10:51
В Москве задержаны арендодатель и управляющий сгоревшей гостиницы 10:49
На Урале составили портрет невыездного должника 10:24
Росстандарт изменил кодификацию робототехники 10:18
Кросби обогнал Овечкина по набранным очкам в НХЛ 10:16
Тройка богатейших людей мира потеряла за сутки почти 10 млрд долларов 10:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
05.05.2021 11:48
Рубрика: Общество

Определена эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Текст: Елена Манукиян
Фото: Елена Елисеева/РГ Фото: Елена Елисеева/РГ
Фото: Елена Елисеева/РГ

Антитела к коронавирусу после вакцинации российским препаратом "ЭпиВакКорона" вырабатываются у более чем 90 процентов привитых. Об этом 5 мая рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра "Вектор" Александр Рыжиков в официальном Instagram Роспотребнадзора.

Фото: Gettyimages
Что нужно знать о вакцине "ЭпиВакКорона"

Эксперт пояснил, что вакцина "Вектора" преимущественно защищает от тяжелых форм заболевания, то есть - обеспечивает 100% защиту легких от поражения. Она более легкая, чем другие вакцины, практически без побочных эффектов, также доказана ее безопасность для пожилых людей. Но для того, чтобы достичь полного иммунного ответа, потребуется несколько этапов ее введения. Сейчас рассматривается вопрос о неоднократной ревакцинации.

"От этого напрямую зависит количество антител", - пояснил Рыжиков. Он уточнил, что ведутся клинические испытания, подтверждающие эффективность и безопасность многократной ревакцинации людей "ЭпиВакКороной". При этом результат уже подтвержден на животных. Прирост антител после трехкратного введения вакцины обнаружен у приматов, хомяков, хорьков и морских свинок.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с обрушением метромоста в Мексике
В ГД объяснили запрет на участие в выборах для причастных к экстремизму
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
В Госдуме ответили на заявление Климкина о водной блокаде Крыма
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации