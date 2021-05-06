Как вакцина от COVID-19 для животных может защитить людей

"Это вопрос не только профилактики инфекции среди животных. Это в первую очередь профилактика для человека. Именно в популяции животных при межвидовой передаче вируса есть существенные риски ускоренной мутации патогена, и это угроза для человеческой популяции", - рассказал он в интервью "Российской газете".

По мнению эксперта, ставить точку в вопросе, может ли человек заразиться COVID-19 от животного или нет, пока рано. Он напомнил, что эксперты Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что SARS-CoV-2 - животного происхождения. Рассматривается несколько версий, как вирус мог попасть в популяцию людей: это могло произойти как через прямой контакт человека с диким животным, так и с участием промежуточного животного (не исключая собаку или кошку).

"Но сегодня главным источником этого заболевания является все-таки человек. Домашние животные - жертвы этой пандемии. Ведь других контактов, например, у домашней кошки с окружающим миром нет", - отметил Илья Чвала.

Вакцина "Карнивак-Ков" - первый в мире зарегистрированный препарат против COVID-19 у животных. Ее разработал подведомственном Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ). Уже сейчас любой желающий может заказать вакцину у разработчика. Стоимость комплекта вакцины (она двукратная) составляет 600 рублей. Антитела к коронавирусу сохраняются в организме животных не менее шести месяцев. Первая промышленная партия препарата в 17 тыс. доз уже произведена, забронирована и скоро будет отправлена в регионы. По данным Россельхознадзора, на сегодняшний день случаи выявления COVID-19 у животных зарегистрированы уже в 27 странах мира. В России пока зарегистрировано только два случая заражения.

Полную версию интервью с Ильей Чвалой читайте в ближайших номерах "Российской газеты".