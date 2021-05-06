Решение сделать майские праздники длинными было оправданным - заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которую он провел из Сочи в режиме видеоконференции.

"Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается", - оценил ситуацию "на майских" президент. Но, к сожалению, есть и то, что нужно исправить. "Объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - констатировал он. "Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определенной корректировки", - объявил Путин и обратился к чиновникам и губернаторам: долгие майские праздники - не повод расслабиться. "Без сомнения, и объемы тестирования должны сохраняться, и темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся", - обозначил он. "А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки и так далее, - уточнил президент. - Нужно просто этим заняться и как можно быстрее".

Эпидситуация стабильна, доложила Голикова. Наибольший прирост новых случаев - 37 процентов - ожидаемо приходится на Москву и Санкт-Петербург. В стадии снижения 32 региона, стабилизации - 49 и четыре - в стадии роста. Вице-премьер напомнила три способа борьбы с коронавирусом: соблюдение ограничительных мер, массовое тестирование и вакцинация, и обратила внимание на отсутствие жесткого контроля за ношением масок - не все граждане их надевают. В праздники ряд регионов снизили тестирование и темпы вакцинации, посетовала она. Пока привиты 13,4 млн человек первым компонентом и 9,4 млн человек вторым, то есть полностью. "Понятно, что люди с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке", - считает Голикова.

Президент попросил доложить про "Спутник Лайт". Это, по сути, первый компонент вакцины "Спутник V" и при этом ее альтернатива, пояснила Голикова. Она создавалась, чтобы быстро сформировать популяционный иммунитет в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса, и также для того, чтобы ее можно было использовать в том числе тем, кто уже переболел, у кого низкие антитела или их нет. Вакцина будет применяться для людей от 18 до 60 лет.

Речь зашла и о завозе инфекции из-за рубежа. Путин заявил, что ситуация с заболеваемостью в популярных у российских туристов странах внимательно отслеживается. Вопрос ограничения сообщения - не политический, а медицинский. "Мы заинтересованы, разумеется, в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать", - подчеркнул он.

Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся

Еще Путин отметил обострение конкуренции между производителями фармпрепаратов на мировых рынках. В частности, упомянул американскую вакцину "Модерна" - в США говорят, что это будет инновационный и очень современный препарат. Но это станет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. А вот российские вакцины хорошо известны, основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями . "Они тоже весьма современны и на сегодняшний день, без всякого сомнения, наиболее надежны и наиболее безопасны", - подчеркнул президент. "Как сказал один из европейских специалистов: надежны, как автомат Калашникова... И я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова", - оценил он. Россия - единственная страна, которая передает в другие государства технологию производства вакцин. "В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19", - заметил Путин. Это соответствует правилам ВТО - о снятии патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. "Пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация", - заявил Путин и попросил проработать этот вопрос.