Новости

В Москве экс-работник ТЦ обстрелял росгвардейцев из травматического пистолета 20:21
Генсек ООН: Температура Земли стала рекордно высокой за 3 млн лет 20:19
Число жертв рейда полиции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 25 20:12
Японский город потратил "ковидные деньги" на статую гигантского кальмара 20:01
Ряд стран призывал Израиль отказаться от новых поселений на Западном берегу 20:01
Рублев не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 19:16
Ко Дню Победы в метро Москвы раздадут более 30 тысяч "синих платочков" 19:15
Двадцать три человека погибли в перестрелке в Рио-де-Жанейро 19:06
Суд отправил в СИЗО на два месяца управляющую "Вечного зова" 18:24
Премьер Чехии призвал "успокоить" отношения Москвы и Праги 18:01
Московские коммунальщики ликвидируют последствия ураганного ветра 17:59
Девичью башню в Стамбуле превратят в концертный зал 17:55
До девяти тысяч военных примут участие в учениях НАТО в мае-июне 17:42
СМИ: "Спартак" может предложить Жиго контракт на улучшенных условиях 17:32
МЧС: В природном пожаре в Омской области сгорели 25 различных строений 17:17
Вышел финальный трейлер хоррора "Тихое место 2" 17:16
В Marvel ищут черного режиссера для нового "Блэйда" 17:03
Уральские поисковики получат привилегии при поступлении в вузы 16:57
Медведев и Карацев не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Мадриде 16:47
В Индии пообещали неизбежную третью волну коронавируса 16:42
СК поддержал законопроект о запрете уравнивания роли СССР и Германии 16:39
Захарова прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских" 16:29
WhatsApp научат анализировать набираемый пользователем текст 16:28
Финал Лиги чемпионов-2021 может пройти на стадионе "Астон Виллы" 16:28
Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел" 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
06.05.2021 20:41
Рубрика: Власть

Дачный укол

Владимир Путин объявил о новой вакцине от коронавируса
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 99(8450)
Решение сделать майские праздники длинными было оправданным - заболеваемость коронавирусом снижается, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой, которую он провел из Сочи в режиме видеоконференции.
Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об особенностях вакцины "Спутник Лайт". Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об особенностях вакцины "Спутник Лайт". Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Татьяна Голикова рассказала Владимиру Путину об особенностях вакцины "Спутник Лайт". Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

"Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается", - оценил ситуацию "на майских" президент. Но, к сожалению, есть и то, что нужно исправить. "Объемы тестирования за последнее время в некоторых регионах снизились, так же как и темпы вакцинации", - констатировал он. "Ситуация сегодняшнего дня у нас требует определенной корректировки", - объявил Путин и обратился к чиновникам и губернаторам: долгие майские праздники - не повод расслабиться. "Без сомнения, и объемы тестирования должны сохраняться, и темпы вакцинации не должны снижаться нигде. Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся", - обозначил он. "А это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, дачные поселки и так далее, - уточнил президент. - Нужно просто этим заняться и как можно быстрее".

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19

Эпидситуация стабильна, доложила Голикова. Наибольший прирост новых случаев - 37 процентов - ожидаемо приходится на Москву и Санкт-Петербург. В стадии снижения 32 региона, стабилизации - 49 и четыре - в стадии роста. Вице-премьер напомнила три способа борьбы с коронавирусом: соблюдение ограничительных мер, массовое тестирование и вакцинация, и обратила внимание на отсутствие жесткого контроля за ношением масок - не все граждане их надевают. В праздники ряд регионов снизили тестирование и темпы вакцинации, посетовала она. Пока привиты 13,4 млн человек первым компонентом и 9,4 млн человек вторым, то есть полностью. "Понятно, что люди с учетом нерабочих дней съехали из столичных городов, но тем не менее важно организовать вакцинацию таким образом, чтобы она была доступна в любой точке", - считает Голикова.

Президент попросил доложить про "Спутник Лайт". Это, по сути, первый компонент вакцины "Спутник V" и при этом ее альтернатива, пояснила Голикова. Она создавалась, чтобы быстро сформировать популяционный иммунитет в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса, и также для того, чтобы ее можно было использовать в том числе тем, кто уже переболел, у кого низкие антитела или их нет. Вакцина будет применяться для людей от 18 до 60 лет.

Речь зашла и о завозе инфекции из-за рубежа. Путин заявил, что ситуация с заболеваемостью в популярных у российских туристов странах внимательно отслеживается. Вопрос ограничения сообщения - не политический, а медицинский. "Мы заинтересованы, разумеется, в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать", - подчеркнул он.

Передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся

Еще Путин отметил обострение конкуренции между производителями фармпрепаратов на мировых рынках. В частности, упомянул американскую вакцину "Модерна" - в США говорят, что это будет инновационный и очень современный препарат. Но это станет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. А вот российские вакцины хорошо известны, основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями . "Они тоже весьма современны и на сегодняшний день, без всякого сомнения, наиболее надежны и наиболее безопасны", - подчеркнул президент. "Как сказал один из европейских специалистов: надежны, как автомат Калашникова... И я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежны, как автомат Калашникова", - оценил он. Россия - единственная страна, которая передает в другие государства технологию производства вакцин. "В Европе есть идея, которая, на мой взгляд, заслуживает внимания, а именно снять вообще патентную защиту с вакцин против COVID-19", - заметил Путин. Это соответствует правилам ВТО - о снятии патентной защиты в чрезвычайных обстоятельствах. "Пандемия - это и есть чрезвычайная ситуация", - заявил Путин и попросил проработать этот вопрос.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин оценил перспективы американской вакцины Moderna
В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Мишустин утвердил план мероприятий для реализации антитабачной концепции
Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Голикова назвала стабильной ситуацию с коронавирусом в России
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов