Разрешение на выпуск вакцины "Спутник Лайт" выдано до конца года

В нем также указано, что вакцину полгода можно хранить в замороженном виде при температуре не выше минус 18 градусов и один месяц в жидком состоянии при плюсовой температуре от 2 до 8 градусов. Определены 9 площадок, на которых она будет производиться.

Планируется, что в гражданский оборот вакцина поступит сразу после процедуры согласования цены.

"Спутник Лайт" стала четвертой зарегистрированной в России вакциной от коронавируса. Она однокомпонентная, поэтому в отличие от "Спутник V" вводится единожды.

Ее применение пока разрешено у граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Планируется, что использоваться она будет для вакцинации переболевших коронавирусом для продления выработанного естественным путем иммунитета. "В рамках исследований было показано, что у лиц с предсуществующим иммунитетом к коронавирусу после вакцинации "Спутником Лайт" отмечен выраженный рост титра антител, что может указывать на возможность в будущем применения препарата у тех, кто переболел COVID-19 более полугода назад и у кого титр антител снизился", - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.