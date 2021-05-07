Минздрав обновил рекомендации по лечению и профилактике COVID-19

Минздрав утвердил 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В ведомстве отметили, что над рекомендациями работали более 100 российских экспертов.

Две новые вакцины

В частности, Минздрав включил в рекомендации две новые российские вакцины - "КовиВак" и "Спутник Лайт". "Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной "КовиВак" и вакцине для профилактики COVID-19 "Спутник Лайт", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что также изменены схемы лечения коронавируса: из списка возможных лекарств исключен гидроксихлорохин. При этом "для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии".

"Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций", - говорится в сообщении.

"КовиВак" производства Центра имени Чумакова стала третьей российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в феврале.

Вакцина создана по классической технологии и содержит "убитый" вирус, который не может нанести вреда организму. По данным института имени Чумакова, при введении препарата вырабатывается такой же иммунитет, как после перенесенного заболевания.

В свою очередь, "Спутник Лайт", разработанная в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", была зарегистрирована накануне. Новый препарат требует однократного введения.

Кроме "КовиВак" и "Суптник Лайт" в России зарегистрированы еще две вакцины от коронавируса - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ) и "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор").

Рекомендации по лечению COVID-19

В новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19 Минздрав также обновил список препаратов для лечения коронавируса у взрослых. В него, в частности, пошел иммуноглобулин.

В рекомендациях Минздрава уточняется, что применять иммуноглобулин следует в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии при COVID-19. Назначаться он может взрослым в стационарах. В числе противопоказаний - беременность, аутоиммунные заболевания, аллергические реакции.

При этом из списка возможных к назначению лекарственных препаратов исключен гидроксихлорохин.

Всего в списке возможных лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против COVID-19, интерферон альфа и умифеновир.