В ВОЗ дали прогноз по заболеваемости COVID-19 летом и осенью в России

Она подчеркнула, что, по данным, которыми национальное контактное лицо по ММСП (международным медико-санитарным правилам) ежедневно делится с ВОЗ, в России сохраняется тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом. "Это хорошая новость, однако в течение нескольких недель наблюдалось, что в некоторых местах на субнациональном уровне показатели не достигли уровня заболеваемости по состоянию на 31 марта (тогда был самый низкий показатель), и теперь мы наблюдаем тенденцию к снижению за последние несколько дней. В этой пандемии мы видели много примеров, когда люди чувствовали себя "в безопасности", и комбинация мер не соблюдалась, что способствовало или приводило к повторному увеличению числа случаев заболевания. Учитывая этот опыт, важно напомнить, что социальная дистанция, правильное ношение маски, особенно в замкнутых пространствах (маска должна закрывать нос и рот); вентиляция закрытых помещений и соблюдение гигиены рук необходимы даже в то время, когда охват вакцинацией возрастет до уровня, препятствующего передаче вируса. Вакцинация уязвимых групп населения имеет решающее значение для спасения жизней и снижения смертности, а общий охват вакцинацией имеет решающее значение для прекращения передачи, снижения вероятности мутации вируса (чем больше новых случаев, тем больше вероятность мутаций). Необходимо сохранять бдительность и продолжать следовать всем базовым мерам безопасности", - подчеркнула доктор Вуйнович.

По ее словам, сложно дать четкий прогноз того, как вирус поведет себя летом и осенью. "В глобальном срезе мы все еще находимся в острой фазе этой пандемии, и траектория, которую мы наблюдаем во многих странах, вызывает невероятное беспокойство, поскольку уже более двух месяцев подряд растет заболеваемость во всем мире. В Европейском регионе мы сохраняем осторожный оптимизм, но мы знаем, что конец этой пандемии зависит от нас. Общества и страны должны открываться поэтапно, когда есть контроль над вирусом. Мы можем вернуть себе этот контроль с помощью комбинации мер общественного здравоохранения на индивидуальном, национальном и международном уровнях", - отметила эксперт.

Она напомнила, что за последние две недели во всем мире было зарегистрировано больше случаев COVID-19, чем за первые шесть месяцев пандемии. На Индию и Бразилию приходится более половины случаев заболевания на прошлой неделе (с 26 апреля), но есть много других стран во всем мире, которые находятся в очень нестабильной ситуации, отмечает Вуйнович. На прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано 5,7 миллиона случаев заболевания и 96 000 случаев смерти. В целом с начала пандемии зарегистрировано 154 миллиона случаев COVID-19 и 3,2 миллиона случаев смерти. "Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние новых вариантов вируса, снятия ограничений и неравномерного распределения вакцин. В этой связи, еще рано говорить о сезонном возвращении инфекции, которая пока никуда не ушла", - констатировала Мелита Вуйнович.