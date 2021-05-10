Путин назвал стабильной ситуацию с коронавирусом в России

"У нас все, как говорят, на полке лежит, то есть не поднимается, но сейчас и держится на том уровне, на котором сложилось за предыдущее время", - сказал Владимир Путин. "Но все эти цифры известны хорошо - 8 с лишним тысяч человек заболевает, больше поправляются, слава Богу", - заметил он.
"Поэтому нам нужно продолжать и активно тестировать, и вакцинироваться - вот это две очень важные составляющие для того, чтобы преодолеть эту пандемию и в будущем ее последствия", - подчеркнул Владимир Путин.
Путин рассказал о своих антителах от коронавируса
У президента появились антитела после прививки от коронавируса. Об этом он сообщил журналистам в Сочи.
"Что касается вашего покорного слуги, то, действительно, вот как раз 9-го, вчера, взяли анализы - и результат позитивный", - заметил Владимир Путин.
"Вот вы сказали об этих титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности - он у меня 15 оказался. И, как врачи сказали, это результат хороший", - заключил президент.
Путин призвал россиян сделать прививку от COVID-19, "не теряя времени"
В РФ 21,5 млн человек уже получили прививки от коронавируса. Результаты очень хорошие по стране, заявил президент России в Сочи.
"И я также, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы призвать людей к тому, чтобы не теряя время делать прививку", - подчеркнул Владимир Путин.
"При этом, конечно, сейчас праздничные дни, они сейчас заканчиваются, но тем не менее и в будущем нужно при первых же симптомах не ждать, когда болезнь будет развиваться, а при первых же симптомах обращаться к врачу", - также дал совет президент.
Путин призвал соблюдать масочный режим
Нужно соблюдать темпы тестирования на коронавирус и вакцинации, а также масочный режим. Об этом заявил президент России, отвечая на вопросы журналиста в Сочи.
Владимир Путин сообщил, что 10 мая разговаривал с главным санитарным врачом Анной Поповой. "И вот я от своего и от ее имени хочу обратиться к нашим людям, гражданам: продолжать прививочную кампанию", - заявил он.
"Еще раз хочу напомнить руководителям регионов о необходимости соблюдать темпы тестирования, темпы вакцинации, ну и, конечно, нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях, - продолжил Путин. - Ни в коем случае нельзя пренебрегать теми рекомендациями, которые они дают, нужно соблюдать масочный режим, нужно соблюдать другие требования специалистов".
"Только в этом случае нас ждет успех. Ну а в том, что он будет, я не сомневаюсь", - заключил президент.