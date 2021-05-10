Россия предложила Сан-Марино дополнительные партии "Спутника V"

Сообщение о снижении до нуля количества инфицированных коронавирусом эксперты фонда подкрепили графиком, сравнив заболеваемость в Сан-Марино и окружающей эту крошечную страну Италии.

"На пике заболеваемости в начале апреля уровень инфицирования в Сан-Марино составлял порядка 250 случаев в неделю, при этом с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения", - отмечают в РФПИ.

"Благодаря российской вакцине Сан-Марино одним из первых государств Европы начало отмену коронавирусных ограничений. Средняя заболеваемость в государстве более чем в 40 раз ниже, чем в среднем по странам ЕС. Вакцинация населения в Сан-Марино также позволила сократить смертность от коронавируса до нуля - в Сан-Марино закрыто отделение госпиталя, предназначенное для лечения пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении. - Результаты кампании по вакцинации в Сан-Марино стали очевидны уже через два месяца после ее начала: среднедневное количество выявленных случаев коронавируса упало в 250 раз с пика в начале апреля, с 4 мая в стране не зафиксировано ни одного нового случая заражения коронавирусом".

РФПИ также подтвердил, что готов поставить дополнительные партии вакцины в Сан-Марино для организации вакцинного туризма.

В целом, первую дозу вакцины в Сан-Марино получили уже 74% от населения старше 16 лет. При этом в РФПИ подчеркивают, что 90% всех вакцинаций было проведено препаратом "Спутник V".

"Успех Сан-Марино также подтверждает высокую эффективность "Спутник V", в том числе, против британского штамма, который сейчас активно распространяется по Европе, в том числе, в соседней Италии", - отметили в фонде.