Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.05.2021 08:30
Рубрика: Легковые авто

Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель - T-Class

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Mercedes презентовал концепт EQT - электрический компактвэн, у которого будут версии и с традиционными ДВС, но это только в следующем году, когда появится серийная версия концепта.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Дилер Mercedes отказал клиенту в ремонте и "попал" на миллионы

Почему в Mercedes решили ещё раз наступить на те же грабли, которые стали причиной финансового удара с X-Class, в принципе понятно. То был пикап, который клиентам немецкой премиум-марки не нужен, а тут - компактный вэн для семейных поездок или для организации бизнес-трансфера.

Если X-Class был перелицованной копией Nissan Navara, то донором для будущего T-Class стал Renault Kangoo нового поколения. Благо, у "француза" есть в арсенале электропривод.

Из технических подробностей в Mercedes сообщили лишь габариты новинки - 4945 х 1863 х 1826 мм - и максимальный размер колёсных дисков - 21 дюйм.

Доступ с обеих сторон EQT Concept осуществляется через сдвижные двери, максимальное количество седоков - 7 человек. В багажном отделении, в нише для запасного колеса, расположен бокс с электрическим лонгбордом.

В салоне родство с Renault выдаёт блок управление климатом с трёмя селекторами с маленькими экранчиками. Да, такие же есть у европейских Arkana и Captur. Приборную панель делать полностью цифровой не стали - обошлись большим экраном по центру. Диагональ мультимедиа не уточняется, но, кажется, не больше восьми дюймов.

В моторную гамму нового T-Class войдут дизель 1.5 литра и бензиновый 1.3 турбо. Да, двигатели тоже от французских партнёров. У электрического компактвэна будет трансмиссия E-Tech от электрического Kangoo: мотор на 102 л.с. и аккумулятор ёмкостью 44 кВт•ч. Запас хода - 245 км. Однако стоит отметить, что EQT Concept почти на полметра длиннее Kangoo.

Выход нового Mercedes T-Class запланирован на 2022 год.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
#Mercedes-Benz