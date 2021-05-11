Mercedes сделал из Renault Kangoo новую модель - T-Class

Mercedes презентовал концепт EQT - электрический компактвэн, у которого будут версии и с традиционными ДВС, но это только в следующем году, когда появится серийная версия концепта.

Почему в Mercedes решили ещё раз наступить на те же грабли, которые стали причиной финансового удара с X-Class, в принципе понятно. То был пикап, который клиентам немецкой премиум-марки не нужен, а тут - компактный вэн для семейных поездок или для организации бизнес-трансфера.

Если X-Class был перелицованной копией Nissan Navara, то донором для будущего T-Class стал Renault Kangoo нового поколения. Благо, у "француза" есть в арсенале электропривод.

Из технических подробностей в Mercedes сообщили лишь габариты новинки - 4945 х 1863 х 1826 мм - и максимальный размер колёсных дисков - 21 дюйм.

Доступ с обеих сторон EQT Concept осуществляется через сдвижные двери, максимальное количество седоков - 7 человек. В багажном отделении, в нише для запасного колеса, расположен бокс с электрическим лонгбордом.

В салоне родство с Renault выдаёт блок управление климатом с трёмя селекторами с маленькими экранчиками. Да, такие же есть у европейских Arkana и Captur. Приборную панель делать полностью цифровой не стали - обошлись большим экраном по центру. Диагональ мультимедиа не уточняется, но, кажется, не больше восьми дюймов.

В моторную гамму нового T-Class войдут дизель 1.5 литра и бензиновый 1.3 турбо. Да, двигатели тоже от французских партнёров. У электрического компактвэна будет трансмиссия E-Tech от электрического Kangoo: мотор на 102 л.с. и аккумулятор ёмкостью 44 кВт•ч. Запас хода - 245 км. Однако стоит отметить, что EQT Concept почти на полметра длиннее Kangoo.

Выход нового Mercedes T-Class запланирован на 2022 год.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.