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11.05.2021 19:15
Рубрика: Общество

Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Текст: Ольга Игнатова
При наличии неврологических заболеваний риск смерти от коронавируса возрастает в шесть раз. Такие данные, как сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал JAMA Network Open, содержатся в исследовании, проведенном Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID. (GCS-NeuroCOVID).
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В исследовании объединены данные из 133 лечебных организаций из 13 стран. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Руководитель исследования, доцент кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессор Шерри Чу говорит, что очень много пациентов с коронавирусом имели те или иные неврологические расстройства. Так, из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы. Четверо из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти теряли обоняние или вкус. После госпитализации у почти половины пациентов была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). У многих пациентов наблюдались подавленность или возбужденность.

А вот атаковать мозг, вызывая отек и воспаление, коронавирус, скорее всего, не может. Эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.

В ходе исследования установлено, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа - от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера - вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого на первый взгляд безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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