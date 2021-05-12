Глава Минздрава оценил темпы вакцинации в России

"Однозначно есть резервы, вакцины в достаточном количестве поступают", - отметил министр.

Он также посоветовал россиянам не рассуждать о третьей волне пандемии, а заранее привиться от коронавируса.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что к сентябрю в России может сформироваться коллективный иммунитет к COVID-19. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. Сейчас в стране зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).