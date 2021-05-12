Песков заявил об отсутствии планов давать отгул после прививки от COVID-19

Общих решений, распространяющихся на всю страну, о том, чтобы привившимся от коронавируса давать на следующий день отгул, нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Губернатор волен выступать с такими инициативами, это в рамках полномочий", - прокомментировал соответствующее поручение главы ХМАО Песков. Напомним, что идея Натальи Комаровой касается жителей Югры.

"Но каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось и в планах такого нет", - заключил пресс-секретарь президента.