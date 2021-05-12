На прилавки магазинов и рынков начала поступать первая российская клубника. Но пока она почти в два раза дороже, чем в то же время в прошлом году. Эксперты ожидают, что цены упадут даже ниже прошлогодних, но позже обычного.

В продажу поступают пока только первые партии российской садовой земляники, выращенной в пленочных укрытиях в южных регионах России, рассказала "РГ" гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, обычно сезон начинается в последней декаде апреля. Но в этом году он сдвинулся примерно на две недели из-за затяжной холодной весны.

Сезон ягод в этом году сдвинулся примерно на две недели

По данным аналитиков EastFruit, из-за этого оптовые партии ягоды примерно в 1,8 раза дороже, чем в начале прошлого сезона, - 300-550 руб. против 180-260 руб. за кг. А турецкая клубника сейчас стоит в 1,5-1,8 раза дешевле.

Установка пленочных укрытий затратна, госпрограмм закладки таких плантаций нет. В итоге теплиц в стране немного, а спрос на раннюю отечественную клубнику высокий. В этом году из-за обильных снегопадов в феврале в некоторых хозяйствах укрытия оказались повалены массой снега, что привело к дополнительным затратам и тоже задержало начало сезона, поясняет Козий.

Но по мере роста объема производства ягод цена будет постепенно снижаться. А чуть позже к тепличным ягодам добавится клубника из открытого грунта, выращивать которую в разы дешевле. "С учетом смещенного сезона в этом году наиболее низкой стоимости земляники садовой российского производства стоит ждать в начале - середине июня", - прогнозирует эксперт.

Но ключевой проблемой сезона остается дефицит рабочей силы, отмечает Ирина Козий. Иностранные сотрудники, как и в прошлом году, сейчас не могут попасть в Россию. По информации эксперта, ряд хозяйств уже отказались или уменьшили закладку новых ягодных насаждений, чтобы избежать потерь урожая из-за невозможности его собрать. По этой причине в прошлом году было собрано примерно на 10% меньше ягоды - 11,5 - 12 тыс. тонн. При этом потенциал ежегодного роста производства садовой земляники эксперт оценивает минимум в 20%-30%.

По данным минсельхоза, всего в 2020 году валовой сбор плодов и ягод в промышленном секторе достиг рекордных 1,3 млн тонн (на 11% больше, чем в 2019 году). В 2021 году, по прогнозу ведомства, будет собрано около 1,5 млн тонн, а в 2025 году - более 2,2 млн тонн. Государство возмещает инвесторам часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, выдает льготные инвестиционные и "короткие" кредиты, компенсирует прямые затраты на создание и модернизацию предприятий.