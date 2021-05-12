Новости

Космический аппарат НАСА обнаружил постоянный гул глубоко в космосе 21:35
Фанаты "Локомотива" закидали бутылками вратаря "Крыльев" 21:22
Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире 21:20
Кириенко возглавил наблюдательный совет общества "Знание" 21:02
Упавшее от ветра дерево убило пенсионерку в Подмосковье 20:56
ХАМАС сообщил о запуске 130 ракет по израильским городам 20:52
До 302 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:47
Сергей Шойгу и министр обороны Армении обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 20:06
Москвичей попросили не выходить на улицу 19:56
Глава ОПЗЖ Медведчук заявил, что ознакомился с обвинениями против него 19:49
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США 19:45
Ракетный удар разрушил офисную высотку в Газе с редакциями местных СМИ 19:34
МИД РФ озвучил позицию России по Договору по открытому небу 19:27
Умер народный артист РФ, экс-солист Большого театра Владимир Редькин 19:26
Проворов сыграет за сборную России на чемпионате мира 19:08
Ректор РХТУ Мажуга предложил поощрять граждан за раздельный сбор мусора 18:55
Новый сайт парламента Болгарии взломали сразу после запуска 18:54
Под Тверью будут судить парня, готовившего теракт на 9 мая 18:33
Акцию "Сад памяти" встретили горняки Кузбасса – угольного "сердца" России 18:28
В Израиле сообщили о гибели военного при обстреле из сектора Газа 18:19
Минпромторг предложил изменить систему требований к безопасности продукции 18:17
Суд оштрафовал Тelegram на 5 млн рублей за противоправную информацию 17:32
Рэперу Моргенштерну не разрешили выступить в Петербурге 17:31
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины 17:29
Карацев обыграл Медведева на турнире в Риме 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
12.05.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Источники насаждений

В продаже появилась первая российская клубника
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8454)
На прилавки магазинов и рынков начала поступать первая российская клубника. Но пока она почти в два раза дороже, чем в то же время в прошлом году. Эксперты ожидают, что цены упадут даже ниже прошлогодних, но позже обычного.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В продажу поступают пока только первые партии российской садовой земляники, выращенной в пленочных укрытиях в южных регионах России, рассказала "РГ" гендиректор Ягодного союза Ирина Козий. По ее словам, обычно сезон начинается в последней декаде апреля. Но в этом году он сдвинулся примерно на две недели из-за затяжной холодной весны.

Сезон ягод в этом году сдвинулся примерно на две недели

По данным аналитиков EastFruit, из-за этого оптовые партии ягоды примерно в 1,8 раза дороже, чем в начале прошлого сезона, - 300-550 руб. против 180-260 руб. за кг. А турецкая клубника сейчас стоит в 1,5-1,8 раза дешевле.

Установка пленочных укрытий затратна, госпрограмм закладки таких плантаций нет. В итоге теплиц в стране немного, а спрос на раннюю отечественную клубнику высокий. В этом году из-за обильных снегопадов в феврале в некоторых хозяйствах укрытия оказались повалены массой снега, что привело к дополнительным затратам и тоже задержало начало сезона, поясняет Козий.

Но по мере роста объема производства ягод цена будет постепенно снижаться. А чуть позже к тепличным ягодам добавится клубника из открытого грунта, выращивать которую в разы дешевле. "С учетом смещенного сезона в этом году наиболее низкой стоимости земляники садовой российского производства стоит ждать в начале - середине июня", - прогнозирует эксперт.

Фото: iStock
Эксперт рассказала, как правильно мыть клубнику перед едой

Но ключевой проблемой сезона остается дефицит рабочей силы, отмечает Ирина Козий. Иностранные сотрудники, как и в прошлом году, сейчас не могут попасть в Россию. По информации эксперта, ряд хозяйств уже отказались или уменьшили закладку новых ягодных насаждений, чтобы избежать потерь урожая из-за невозможности его собрать. По этой причине в прошлом году было собрано примерно на 10% меньше ягоды - 11,5 - 12 тыс. тонн. При этом потенциал ежегодного роста производства садовой земляники эксперт оценивает минимум в 20%-30%.

По данным минсельхоза, всего в 2020 году валовой сбор плодов и ягод в промышленном секторе достиг рекордных 1,3 млн тонн (на 11% больше, чем в 2019 году). В 2021 году, по прогнозу ведомства, будет собрано около 1,5 млн тонн, а в 2025 году - более 2,2 млн тонн. Государство возмещает инвесторам часть затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, выдает льготные инвестиционные и "короткие" кредиты, компенсирует прямые затраты на создание и модернизацию предприятий.

Экономика АПК Экономика Товары и цены Цены на продукты

Главное сегодня

Генсек ООН заявил о ключевой роли "Спутника V" в процессе вакцинации в мире
Песков высоко оценил действия учителей в казанской школе
Лавров и Блинкен обсудили предложение Вашингтона о встрече президентов РФ и США
Сборная России обыграла Швецию в матче Евротура
МИД РФ осудил насилие в отношении мирных жителей Израиля и Палестины
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам