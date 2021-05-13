Что нужно знать при выборе санатория

Отдых в санатории - отличный вариант для тех, кто хочет не только расслабиться, но и поправить здоровье. Санатории - это не просто курорты с оздоровительными факторами, но и медицинские учреждения, которые должны иметь специальную лицензию. Выбирать их надо тщательно и ответственно.

О том, на что следует обратить внимание при выборе санатория в беседе с aif.ru рассказал врач-терапевт-курортолог, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. Прежде всего, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Санатории расположены в разных регионах России и имеют в зависимости от этого разную специализацию. Поэтому терапевт должен выписать вам санаторную карту и направление в наиболее подходящее вам место оздоровительного отдыха.

Кстати, для лечения в санатории есть противопоказания: заразные инфекции, психические заболевания, злокачественные новообразования и острые хронические заболевания. К тому же есть свои нюансы для разных заболеваний. Так, нельзя пить минеральные воды тем пациентам, у которых есть камни в желчном пузыре или почках. Зато здоровым людям подобное лечение будет только на пользу, так как воды из природных источников насытят организм минералами и витаминами и станут отличной профилактикой вирусных инфекций. Кроме того, водные источники санаториев Кисловодска полезны для оздоровления людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Отдыхать в Ессентуках следует тем, у кого есть проблемы с ЖКТ, воды Пятигорска хороши для ЖКТ и суставов, а в Железноводске можно подлечиться людям с заболеванием почек.

Лечить патологию нервной системы помогут в санаториях Эльбруса - местный горный воздух и аромат хвои является целебным для нервов. А тем, у кто страдает болезнями дыхательной системы, стоит отправиться на море, например, в санатории Крыма. Недаром в свое время туда ездили лечить туберкулез Чехов и Горький.

Что касается сроков пребывания в санатории, в советское время стандартом считался период в три недели. Именно столько времени необходимо организму, чтобы вступить в фазу лечения, при этом лечебный эффект будет действовать еще 2-3 месяца после санатория. Сегодня, когда ритм жизни значительно ускорился, рекомендуется отдыхать не менее 14 дней, ехать на неделю не имеет смысла - это будет лишь отдых, но никак не лечение, ведь только на акклиматизацию уйдет порядка двух дней.