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15.05.2021 02:00
Рубрика: Экономика

В Минпромторге рассказали о стоимости вакцин от коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Почти в 60 млрд рублей обошлись бюджету выпущенные объемы вакцины от коронавируса. Всего к 1 июня должно быть произведено 57 млн доз, следует из итогового отчета Минздрава, однако план уже перевыполнен, уточнили в ведомстве.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Как рассказали "Российской газете" в Минпромторге, закупка вакцины проводится в соответствии с зарегистрированной в Федеральной антимонопольной службе ценой, исходя из производственных возможностей площадок, на которых их выпускают. В России сегодня зарегистрировано 4 вакцины от коронавируса. У "Спутника V" - 7 производителей, у "ЭпиВакКороны" - 3, "КовиВак" - выпускается только на площадке ее создателя, Центра Чумакова. Больше всего технических возможностей в России оказалось для производства облегченной вакцины "Спутник Лайт". Под нее их организовано целых 8. Однако этот препарат зарегистрирован совсем недавно и только начал выпускаться, в гражданском обороте он появится не ранее, чем через месяц.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Предельная закупочная стоимость одной дозы каждой вакцины примерно одинаковая. Дешевле всего "ЭпиВакКорона" - 842 рубля, на втором месте "КовиВак" - 866 рублей, самой дорогой в списке значится вакцина "Спутник V", ее стоимость 866,81 рубля за дозу. Нельзя забывать, что для выработки организмом полного иммунного ответа каждая из этих вакцин вводится дважды с интервалом от двух недель и более, поэтому на одного человека требуется две дозы препарата. Единожды нужно прививаться только вакциной "Спутник лайт", однако для нее цену еще не утвердили, она обсуждается.

Объемы производства вакцин будут наращиваться к концу года. Для этого привлекаются, в том числе, и частные инвестиции. Так, например, 28 млрд из них направлены в производство вакцины "Спутник V".

Планируется, что к концу года привиться от коронавируса смогут 68,6 млн россиян или 60% населения страны без учета переболевших, что необходимо для создания коллективного иммунитета к этому заболеванию. Стоит отметить, что вакцинация граждан проводится бесплатно по полису ОМС. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, прививку хотя бы первой дозой препарата уже сделали более 24 млн россиян. Об этом он рассказал, выступая с отчетом о работе правительства в Госдуме.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Вакцинация от коронавируса

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