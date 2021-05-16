В Подмосковье к 23 мая планируют привить от COVID-19 миллион человек

В Подмосковье к концу следующей недели планируется привить от коронавируса миллион человек, однако в целом вакцинация идет непросто, признался губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Люди ищут тысячу причин, некоторые не хотят прививаться. И это плохо, потому что нагрузка на систему здравоохранения остается. И мы обращаемся уже к руководителям предприятий, к молодым людям, чтобы они уговорили старшее поколение: своих родителей, бабушек, дедушек, чтобы они поставили уже эту вакцину", - рассказал глава региона в эфире телеканала "Россия 1".

Он подчеркнул, что число привитых в Подмосковье к концу следующей недели должно достигнуть миллиона человек, однако всего надо привить три миллиона.