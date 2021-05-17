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Рубрика: Происшествия

Выпил - и безоружен

За вождение в пьяном виде, дебош и судимость лишат права на ружье
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Трагедия в Казани, когда бывший студент колледжа открыл стрельбу в своем бывшем учебном заведении, вновь всколыхнула дискуссии об изменениях в оружейном законодательстве. Что любопытно, подавляющее большинство опрошенных владельцев оружия склоняются к тому, чтобы оставить в наших законах все как есть.
Возможно, до 21 года разрешат приобретать оружие отслужившим в армии, умеющим обращаться с АК. Фото: Photoexpress Возможно, до 21 года разрешат приобретать оружие отслужившим в армии, умеющим обращаться с АК. Фото: Photoexpress
Возможно, до 21 года разрешат приобретать оружие отслужившим в армии, умеющим обращаться с АК. Фото: Photoexpress

Резон здесь имеется - в России достаточно жесткое оружейное законодательство, а трагедии с применением зарегистрированного оружия у нас случаются раз в два-три года. И это - на 3,7 миллиона владельцев законных стволов. В отличие, скажем, от США, где такое происходит по несколько раз каждый месяц. Так что же, из-за одного неадекватного отбирать у нормальных людей их по всем правилам оформленные ружья?

Фото: EPA
Почему охолощенные пистолеты предложено регистрировать

Конечно же, нет. Но совершенствовать оружейное законодательство придется - это поручение президента. Кстати, в Госдуму уже вносится законопроект, по которому Росгвардию в электронном виде будут незамедлительно уведомлять о выявлении у владельца оружия заболеваний, препятствующих такому владению, например, по результатам внепланового освидетельствования.

В ходе совещания с главой государства в режиме видеоконференции директор Росгвардии Виктор Золотов доложил Владимиру Путину свои предложения по изменению оружейного законодательства.

Так, Виктор Золотов считает, что возраст для покупки гражданского оружия нужно повысить до 21 года. Выдавать разрешения на полуавтоматическое оружие надо после того, как гражданин уже владел другим оружием 5 лет.

Для выдачи разрешения на оружие следует ввести психологическое тестирование, а медицинские справки выдавать только в государственных медицинских учреждениях, а не в частных клиниках.

Перед получением же охотничьего билета кандидат должен пройти специальное обучение - своего рода курс молодого бойца. То есть речь идет о возвращении сдачи охотминимума - проверки элементарных знаний и навыков, необходимых для охоты с длинноствольным оружием. Сейчас охотничий билет можно получить без всяких тестов в МФЦ. И если раньше в нем в специальной графе обязательно указывалась каждая единица огнестрельного и даже холодного оружия, которое имелось у владельца, то теперь и этого нет.

Предлагается, что перед получением охотничьего билета кандидат должен будет пройти специальное обучение - своего рода курс молодого бойца

Кстати, владельцы травматических пистолетов такую проверку проходят каждые пять лет, когда продлевают разрешение на оружие.

Это - сжатый конспект общих предложений, что называется, навскидку. Понятно, что все это требует вдумчивой проработки, в том числе юристов, экспертов и законодателей. Помимо Росгвардии над изменениями в оружейном законодательстве работают в МВД, минюсте, минобороны, минздраве, даже в минприроды. Каждое предложение будет всесторонне рассмотрено не только на предмет его полезности, но и возможности реализации.

Например, предлагается ввести ограничения или запреты на владение оружием лицам, осужденным два или более раза за совершение преступления, привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Эксперты не сомневаются в правильности таких предложений, которые легко применить и которые не потребуют финансовых затрат. Скорее всего, именно эти предложения вскоре станут законопроектом, а затем - и законом.

А вот с предложением увеличить возраст приобретения оружия до 21 года не все так однозначно. Об этом спор идет давно, возвращались к нему и после трагедии в Керчи, но решили оставить как есть. Самый главный аргумент - служить в армии в 18 лет можно, а владеть двустволкой нельзя? Возможно, сейчас прорабатываются варианты решения. Скажем, молодой человек сможет приобрести ружье только после службы в армии. А те, кто не служил, - лишь в 21 год. Правда, могут сделать исключение для тех, для кого с детства охота - средство существования и выживания, а не удовольствие.

Еще сложнее будет претворить в жизнь предложение о прохождении медкомиссии только в государственных медицинских учреждениях. Скептики опасаются возникновения коллапса - огромных очередей. Психиатры и наркологи будут вынуждены обслуживать только владельцев оружия, а не лечить действительно больных людей. Да и, собственно, чем отличается частный врач от государственного? Профессионализмом? Или кто-то из них больше или меньше подвержен коррупции? Не произойдет ли просто перераспределение рынка "выдачи справок"? Может, следует повысить ответственность вплоть до уголовной для врачей, чьи подписи стоят под медицинским заключением? Например, если клиент оказался психически больным или наркоманом, то врач, который признал его здоровым, не только лишается права на профессию, но и садится в тюрьму.

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