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Товары и цены

18.05.2021 13:08
Текст: Иван Черноусов

В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на черный чай

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что давать прогнозы по объему поставок на полгода вперед, когда собранный чай доберется до российских прилавков преждевременно. Об этом заявили "РГ" в пресс-службе организации.

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"Начало сезона сбора чая - апрель-май, давать какие-либо прогнозы по объему поставок на полгода вперед, к моменту, когда собранный чай доберется до российских прилавков - преждевременно", - уточнили в АКОРТ.

Ранее генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия предположил, что из-за пандемии коронавируса в регионе Ассам в Индии цены на черный чай могут вырасти по всему миру, в том числе и в России.

Специальный проект rg.ru
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