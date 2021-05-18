В АКОРТ прокомментировали сообщения о росте цен на черный чай

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что давать прогнозы по объему поставок на полгода вперед, когда собранный чай доберется до российских прилавков преждевременно. Об этом заявили "РГ" в пресс-службе организации.

"Начало сезона сбора чая - апрель-май, давать какие-либо прогнозы по объему поставок на полгода вперед, к моменту, когда собранный чай доберется до российских прилавков - преждевременно", - уточнили в АКОРТ.

Ранее генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия предположил, что из-за пандемии коронавируса в регионе Ассам в Индии цены на черный чай могут вырасти по всему миру, в том числе и в России.