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Рубрика: Экономика

Вложить стало лучше

Аналитики назвали самые выгодные бумаги на российском фондовом рынке
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8460)
Как считают аналитики, восстановление экономики приведет к росту котировок акций сталелитейных, нефтегазовых и транспортных компаний, а также банков. Некоторые из них платят щедрые дивиденды.

На рынке умеренно позитивные ожидания, хотя болезненных рисков достаточно. Индекс МосБиржи за кризисный 2020 год вырос на 8%, с начала этого года - более чем на 11%, а банки предлагают депозиты под 4% годовых. Ряды розничных инвесторов быстро пополняются, из-за этого бума Банк России инициировал закон о защите прав неквалифицированных инвесторов, который в среду принят Госдумой. Вводимые им ограничения не касаются акций из котировальных списков.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В топ-пиках остаются циклические и сырьевые компании, которые превалируют на российском рынке. "Рост цен на сырье и металлы продолжается за счет увеличения спроса, и в ближайшие кварталы не ожидается разворота тренда, - говорит аналитик УК "Альфа-Капитал" Юлия Мельникова. - Ведь потребуется больше времени для того, чтобы восполнить дефицит предложения на рынке. В связи с этим можно выделить металлургов - ММК, "Северсталь" и ГМК "НорНикель". "НорНикель" - ключевой бенефициар роста цен на палладий, акции ММК помимо роста цен на сталь привлекательны с точки зрения одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе, указывает Мельникова.

Аналитики ПСБ ожидают, что рекордные цены на сталь, вызванные высоким спросом Китая, позволят сталелитейным компаниям показать феноменальные финансовые результаты, и инвесторы в акции НЛМК, ММК и "Северстали" получат и по итогам 2021 года двузначную дивидендную доходность. Вместе с тем они опасаются охлаждения как китайской экономики, так и рынков стали и рекомендуют ближе к концу года осторожнее относиться к инвестициям в этот сектор. Среди эмитентов, обладающих высокой дивидендной доходностью и потенциалом роста котировок, аналитики ПСБ выделяют "Татнефть", "АЛРОСА", "Полюс", Сбер, ВТБ, "Магнит", "Совкомфлот" и "Аэрофлот" (ему выгодны прогресс в вакцинации и открытие зарубежного авиасообщения).

Что касается рисков, то в последние годы инвесторы все время учитывают геополитику, санкции обеспечивали дисконт в рубле и ценных бумагах. Если смотреть шире, то инвесторы все больше обращают внимание на инфляционные риски, учитывая масштабные стимулирующие меры ФРС США и Европейского ЦБ, говорит начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. ФРС и ЕЦБ пока твердо настаивают, что рост инфляции - временный. Она провоцирует рост рыночных ставок, и если вдруг инфляционные риски начнут все сильнее охватывать умы инвесторов, то возможны локальные волны распродаж, которые могут затронуть и российский рынок акций, предупреждает Карпунин. Особенно сильно могут страдать бумаги высокотехнологичного сектора, торгующиеся по высоким мультипликаторам.

В апреле граждане вложили рекордные 77 млрд руб. в российские акции, сделки на Мосбирже совершали 1,9 млн человек - в три раза больше, чем годом ранее

При всплеске инфляции в ведущих странах рост рынков драгметаллов выглядит неизбежным, и часть портфеля стоит держать в золоте (через биржевые фонды или акции добывающих компаний). Золото остановилось вблизи уровней 1870 долларов за тройскую унцию, однако последние сессии рынка опционов указывают на рост ценовых ожиданий до 2500 долларов на горизонте ближайшего года, отмечают аналитики Росбанка. "Разгоняющая инфляция и увеличивающаяся волатильность на мировых фондовых рынках исторически положительно влияли на инвестиционный спрос на золото, поэтому мы ожидаем, что цена достигнет уровня 2200-2500 долларов за унцию в следующие 12 месяцев", - говорит руководитель отдела металлургической и горнодобывающей промышленности ВТБ Капитала Дмитрий Глушаков.

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