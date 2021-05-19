Более 20 стран ослабили ограничения для вакцинированных авиапассажиров

Более 20 государств ослабили или полностью отменили ограничения для пассажиров, которые вакцинировались от COVID-19, сообщили в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

IATA поддерживает доступ без ограничений к поездкам для вакцинированных путешественников. В тех случаях, когда вакцинация невозможна, доступ к поездкам без карантина должен быть обеспечен с помощью тестирования COVID-19, такие тесты сейчас бесплатны и доступны для широкой публики, говорится в сообщении ассоциации.

"Существует все больше научных доказательств того, что вакцинация не только защищает людей, но и значительно снижает риск передачи COVID-19. Это приближает нас к миру, в котором вакцинация и тестирование позволяют свободно путешествовать без карантина. Германия и по меньшей мере 20 других стран уже сделали важный шаг вперед в деле повторного открытия своих границ для вакцинированных путешественников. Это лучшие примеры практики, которым могут быстро последовать другие", - сказал генеральный директор IATA Вилли Уолш.

IATA проводила соцопрос, по итогам которого выяснилось, что 81% пассажиров на международных рейсах хотят сделать прививку, чтобы путешествовать. При этом 74% респондентов считают, что все вакцинированные люди должны иметь возможность для авиапутешествий без ограничений. За введение единого сертификата тестирования на COVID-19 или вакцинации выступают 89% опрошенных. За установление приложения на смартфон, удостоверяющего их здоровье, высказались 84% респондентов.