Привитые от коронавируса в мире получают все больше прав

Ряд стран дает вакцинируемым все больше привилегий, при этом попирая в правах тех, кто еще не сделал прививку. Власти Саудовской Аравии обязали своих граждан привиться от COVID-19 для любой деятельности. В сообщении министерства внутренних дел страны в Twitter-аккаунте говорится, что с 1 августа 2021 года граждане не смогут посещать госучреждения, экономические, общественные, культурные и другие мероприятия без справки о наличии прививки от COVID-19.

Ранее частичные ограничения для невакцинированных уже ввел Израиль. Там нельзя находиться людям без прививки в закрытых помещениях ресторанов, но они могут поесть на открытых площадках. Также ограничивается допуск невакцинированных на любые массовые мероприятия в закрытых помещениях - на концерты, театральные постановки, а также на курорты.

В России любая вакцинация - это право гражданина, а не обязанность. "Политика и стратегии в области иммунизации определяются национальными государственными органами каждой страны. Рекомендации ВОЗ направлены на демонстрацию пользы и безопасности вакцин для максимально возможного принятия вакцин, а не на введение обязательных требований", - сообщила "Российской газете" представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что жесткие ограничения для непривитых могут дорого обойтись. "Мы в России обороняемся от коронавируса весьма успешно - даже в Москве, где наибольшая плотность населения, показатели небольшие. Поэтому для нас ускорение вакцинации является желательным, но не настолько обязательным, чтобы добиваться его любой ценой, а она может быть высокой. Ограничения для непривившихся, особенно полные ограничения, как в Саудовской Аравии, приведут к новой волне стресса. А, как показал опыт, стресс является опасным следствием пандемии. Он разрушает не только здоровье человека, но и социальную стабильность. Поэтому введение подобных ограничений нежелательно", - полагает он.

В ВОЗ обращают внимание, что ее рекомендации направлены на демонстрацию пользы и безопасности вакцин, а не на введение обязательных требований

Доцент кафедры государственного и муниципального управления Университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов напоминает, что обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах соблюдалось лишь в короткие периоды повышенной тревожности или суровых проверок. "Также может закончиться и попытка введения какого-то документа, получившего условное наименование "ковидный паспорт". На какое-то время, например, такие справки начнут требовать кадровые службы по месту работы, да и то, возможно, не везде - как сейчас санитарные книжки. Аналогия уместна еще и потому, что документ придется регулярно обновлять - после каждой очередной прививки. Обязательность документов о вакцинации в других ситуациях может соблюдаться какое-то время, а затем ее постигнет участь всех остальных жестких ограничений", - считает он.

Сегодня и так для ряда работ требуется обязательная вакцинация в соответствии с национальным календарем прививок. Например, для сотрудников организаций, осуществляющих образовательную деятельность. "Расширение существующего сейчас перечня работников, которые не допускаются до работы без прививок, юридически возможно, но без обострения эпидемиологической ситуации прибегать к этому скорее всего не будут", - полагает доцент кафедры государственного и муниципального управления Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Алексей Яшкин.